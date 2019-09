Amazon svela tutte le novità di Prime Video per il mese di ottobre,15 Emmy Award per gli Amazon Studios

Nelle scorse ore, Amazon ha svelato tutte le novità in arrivo nel mese di ottobre sulla piattaforma di streaming multimediale Prime Video: fra le new entry trovano posto soprattutto serie TV, ma anche qualche film, tra cui grandi classici del cinema.

Prime Video, arrivano Goliath, Doom Patrol e Modern Love

Tre le serie disponibili in esclusiva su Prime Video: Goliath (dal 4 ottobre), Doom Patrol (dal 7 ottobre) e Modern Love (dal 18 ottobre). La prima e la terza, in particolare, sono produzioni Amazon Original.

A partire da ottobre, inoltre, gli abbonati avranno accesso ad altre cinque serie TV: Criminal Minds (le prime 12 stagioni, dal 7 ottobre), Grey’s Anatomy (la 14esima stagione, dal 8 ottobre), The Purge (la seconda stagione della serie Amazon Original, dal 18 ottobre), South Park (le prime 19 stagioni, da ottobre), Scrubs (tutte le 9 stagioni, da ottobre). Saranno poi disponibili diversi film: le maggiori produzioni di Tarantino (fra cui Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 e Pulp Fiction, dal 1 ottobre), Steve Jobs (dal 1 ottobre), Victoria e Abdul, Auguri per la tua morte e Capitan Mutanda (dal 7 ottobre), After (dal 10 ottobre) e Beautiful Boy (dall’11 ottobre). A partire dalla fine del mese verranno altresì rimosse tre pellicole: Mr. Holmes – Il Mistero del caso irrisolto, Ella e John e Scappa – Get Out.

Gli Amazon Studios vincono 15 Emmy

Sono stati inoltre diffusi, in una breve nota stampa, tutti i vincitori targati Amazon degli Emmy Award, che si sono portati a casa 15 statuette, delle quali quattro solamente per Fleabag. Phoebe Waller-Bridge, creatrice della serie, ha inoltre stretto un accordo con gli Amazon Studios e da oggi in poi collaborerà con la casa di produzione per realizzare nuovi contenuti, distribuiti in esclusiva in oltre 200 paesi del mondo.

Marilyn Manson e Blythe Danner entrano nel cast di American Gods

Infine, è stato annunciato che Marilyn Manson e Blythe Danner si uniranno al cast della terza stagione di American Gods. Il cantante parteciperà alla serie TV nel ruolo di Johan Wengren, frontman di una band death metal vichinga chiamata Blood Death nonché conoscente di Mr Wednesday. La Danner, invece, ricoprirà il ruolo della dea greca Demetra, vecchia fiamma di Mr Wednesday.

In conclusione, Amazon ha diffuso anche uno sneak peek sulle serie TV in arrivo prossimamente: si tratta della seconda stagione di Jack Ryan di Tom Clancy (dall’1 novembre), The Man in the High Castle (dal 15 novembre, quarta stagione), Carnival Row (doppiato in italiano, dal 22 novembre), The Marvelous Mrs. Maisel (dal 6 dicembre, terza stagione) e The Expanse (dal 13 dicembre, quarta stagione).