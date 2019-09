My Hero One’s Justice 2: annunciata la finestra di lancio, pubblicato il teaser trailer

Nelle ultime ore, Bandai Namco Entertainment ha annunciato nuove informazioni su My Hero One’s Justice 2, titolo recentemente svelato nella rivista nipponica Weekly Jump. Il publisher rivela ai giocatori che l’opera approderà nei negozi in tutto il mondo dal 2020 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, dove per l’occasione è stato pubblicato anche il teaser trailer.

My Hero One’s Justice 2: pubblicate anche nuove immagini

Come se non bastasse, per coloro che desiderano mettere le mani sul titolo in anteprima, l’opera sarà giocabile dal 3 al 6 ottobre alla New York Comic Con 2019. Il videogioco permetterà agli utenti di formare un team composto da 3 lottatori, all’interno del quale sarà possibile scegliere tra eroi e villain del popolare anime.

Passate dalla nostra sezione Games.