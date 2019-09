Guilty Gear: ecco il trailer che mostra May

Con Gulity Gear ervamo rimasti a qualche settimana fa, al Tokyo Game Show e al trailer con Sol Badguy e Ky Kiske. In quello stesso filmato veniva fatto sapere che, durante il CEOtaku di Orlando, sarebbe stato pubblicato un nuovo video incentrato su un altro personaggio, May, e così è stato. Arc System Works ha infatti rilasciato un trailer che mostra in azione la ragazzina che combatte con un àncora insieme a orche e delfini.

Guilty Gear: il prossimo trailer sarà su Axl Low

Il prossimo filmato sarà invece incentrato su Axl Low e verrà mostrato al Sea Major 2019 che si terrà a Singapore il 12 e 13 ottobre. Ricordiamo che il nuovo capitolo della storica saga picchiaduro arriverà il prossimo anno e che, ha detta del creatore Daisuke Ishiwatari, sarà un “Guilty Gear completamente nuovo”. Noi vi lasciamo qui sotto con il filmato pubblicato da Arc System Works.