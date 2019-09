Dov’è il mio corpo? trailer italiano per il film d’animazione Netflix

Netflix ha da poco pubblicato il trailer di Dov’è il mio corpo?, film francese d’animazione diretto da Jeremy Clapin e con alla sceneggiatura Guillaume Laurant (che scrisse Il favoloso mondo di Amelie insieme a Jean-Pierre Jeunet); la pellicola è infatti tratta dal suo libro Happy Hand. Presentato al Festival di Cannes 2019, arriverà in patria con Xilam il 6 novembre, mentre Netlfix ha acquistato i diritti per la distribuzione in tanti altri paesi, tra cui l’Italia, dove sarà disponibile dal 29 novembre.

Dov’è il mio corpo?: la poetica ricerca di una mano

Questa la sinossi del film:

In un laboratorio parigino, una mano amputata sfugge al suo infelice destino e parte alla ricerca del resto del suo corpo. Durante una terrificante avventura attraverso la città, l’arto si difende da piccioni e ratti per riunirsi con Naoufel, che consegna pizze a domicilio. I suoi ricordi di Naoufel e il suo amore per la bibliotecaria Gabrielle potrebbero fornire risposte sulla causa della mutilazione e uno sfondo poetico per la possibile riunione dei tre.

Noi vi lasciamo al trailer qui sotto.

