Persona 5 Royal, un gameplay mostra nel dettaglio una nuova meccanica legata al piano dei Memento

Oggi Atlus ha pubblicato via Twitter un nuovo, breve gameplay di Persona 5 Royal, nel corso del quale si fa riferimento alle nuove meccaniche legate al piano dei Memento che verranno incluse nella riedizione definitiva dell’action RPG nipponico.

Quando nel gioco si accede al piano dei Memento, in Persona 5 Royal c’è una piccola probabilità – del tutto casuale – che l’ambiente sia completamente oscurato: in questo caso, spawneranno mostri più forti del normale e il gioco si farà in generale più difficile. Questa meccanica può verificarsi in ogni condizione, “ignorando” anche i possibili cambiamenti ambientali alle strutture e via dicendo.

Atlus aveva promesso nuove informazioni negli scorsi giorni, e in effetti, un po’ alla volta, sono arrivate. Persona 5 Royal arriverà su PlayStation 4 il 31 ottobre in Giappone, mentre in Europa è atteso nel corso della prossima primavera.