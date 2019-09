Bungie vuole tornare fra le compagnie di intrattenimento leader nel mondo entro il 2025, secondo il CEO Pete Parsons

Non è un mistero che Bungie sia diventata, nel corso degli anni e dei decenni, uno degli studi di sviluppo più affermati grazie al successo di serie come Halo e Destiny. Negli scorsi anni, complice un lancio di Destiny 2 quanto mai incerto, la compagnia aveva vissuto un momento di incertezza: tutto ciò, però, almeno secondo il CEO Pete Parsons, è ormai alle spalle.

Secondo Parsons, infatti, lo studio di Seattle ha dei piani “ben specifici” per diventare (e in un certo senso tornare ad essere) “una delle compagnie di intrattenimento leader nel mondo” entro il 2025.

In una recente intervista con IGN US, il CEO di Bungie ha spiegato innanzitutto in che modo la software house ha intenzione di trasformare Destiny, strada che rappresenterà “almeno la metà” del successo futuro della software house. “Dobbiamo rendere Destiny il gioco in cui crediamo, il gioco che ha bisogno di diventare. Lo avete già visto nei nostri passati Vidoc, dobbiamo focalizzarci ancora di più su un singolo mondo in continua evoluzione”.

Se l’evoluzione di Bungie comincerà con Destiny, è chiaro che quest’ultimo non possa permettere da solo alla compagnia di raggiungere i suoi obiettivi: in tal senso, nei prossimi anni è previsto lo sviluppo di nuove IP, anche sulle console di nuova generazione. Secondo Parsons, infatti, l’obiettivo ultimo di Bungie è quello di diventare una compagnia in grado di lavorare a più di un franchise nello stesso momento.

La prossima espansione di Destiny 2, Shadowkeep, verrà lanciata fra qualche ora, il 1 ottobre 2019, su PC (anche su Google Stadia a novembre), PlayStation 4 e Xbox One.