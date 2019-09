Troy Baker spiega perché non gli è stato permesso di riprendere il ruolo di Rhys in Borderlands 3

Ricordate il botta e risposta fra Troy Baker e Randy Pitchford relativo alla mancata inclusione dell’attore nel cast di Borderlands 3 e andato avanti per qualche tempo lo scorso aprile? In quell’occasione, Pitchford aveva spiegato che la decisione iniziale era stata presa dall’audio director del gioco, per caratterizzare in maniera differente il personaggio, e la cosa è finita lì.

In una recente intervista con OnlySP, tuttavia, Baker ha voluto mettere i puntini sulle I, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: a quanto pare, infatti, la storia raccontata dal CEO di Gearbox non era del tutto completa.

Troy Baker dice la sua sul mancato doppiaggio di Rhys in Borderlands 3

L’interprete – tra gli altri – di Joel in The Last of Us, che in Tales from the Borderlands doppiava il personaggio di Rhys, si è così espresso:“Mi sarebbe piaciuto tantissimo tornare, ma non mi è stato permesso. Tuttavia, esistono alcune incongruenze fra la storia che è stata resa pubblica e quella che mi hanno raccontato. Pitchford, per esempio, ha detto che io mi sono rifiutato, per poi cambiare idea e dire che gli hanno detto che mi sono rifiutato. Fossi in lui, mi premurerei di controllare prima di esternare tutto quanto su internet”.

Troy ha poi aggiunto di essere stato contattato dal team: “Sono venuti da me e mi hanno detto ‘vuoi fare questa cosa?’, al che ho risposto ‘Assolutamente!’ E poi mi hanno reso assolutamente impossibile svolgere il ruolo di Rhys. Non ha mai avuto nulla a che fare con i soldi. Semplicemente, hanno deciso di fare certe cose non nel modo in cui andavano fatte. Ma io non ho mai detto di no”.

Quando poi gli è stato chiesto cosa intendesse, Baker ha spiegato di essere stato costretto ad unirsi a un sindacato per poter ottenere la parte, sindacato al quale non aveva la benché minima intenzione di aderire, e ciò ha comportato la sua esclusione dal progetto e la parziale riscrittura del personaggio di Rhys.

Voi da che parte state in questa storia? Avete comunque apprezzato la caratterizzazione del personaggio?