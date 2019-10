The Last of Us Part II: Ellie ha avuto un’altra ragazza prima di Dina

The Last of Us Part II sta ricevendo in questi giorni una mole di informazioni davvero molto ampia, grazie alle tante interviste concesse dal team di sviluppo ai vari siti specializzati. La co-writer del gioco, Halley Gross, è intervenuta ai microfoni di Gamerbraves, parlando di una parte della vita di Ellie prima degli avvenimenti del gioco. La protagonista del gioco ha avuto un’altra relazione prima dei fatti narrati in “Part II” ed è stata la sua vecchia ragazza a farle il tatuaggio che porta sul braccio.

The Last of Us Part II: un tatoo che camuffa il morso

La Gross ha specificato che quel tatuaggio è stato realizzato per camuffare il morso che la diciannovenne porta ancora sul braccio, in modo che nessuno sappia della sua infezione (motivo per cui nel trailer-gameplay indossa la maschera per non respirare le spore). Tornando a parlare dell’ex-ragazza di Ellie, la co-writer ha affermato che questo particolare del passato della protagonista offrirà un momento di tensione nella relazione con Dina, anche se ovviamente non è stato anticipato nulla sulla cosa. Vi ricordiamo che il gioco verrà pubblicato su PlayStation 4 il 21 febbraio 2020.