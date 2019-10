Shawn Layden sta per lasciare Sony Interactive Entertainment

Shawn Layden, il capo di Sony Interactive Entertainment, sta per lasciare la divisione di Sony Worldwide Studio. L’annuncio è arrivato improvvisamente ed è stato comunicato tramite il profilo Twitter di PlayStation. Al momento però non ci sono dettagli sui motivi che hanno portato a questa decisione, né i nomi dei possibili sostituiti di Layden, che si appresta dunque ad abbandonare la sua carica prima dell’arrivo di PlayStation 5.

Sotto la sua supervisione, Sony Interactive Entertainment ha vissuto un momento d’oro superando le cento milioni di PlayStation 4 distribuite in tutto il Mondo e assistendo alla pubblicazione di capolavori da milioni di copie vendute quali Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War e Marvel’s Spider-Man. L’ormai ex-boss si era unito alla società nel lontano 1987, mentre nel 2014 ottenne la carica di capo di SIE subentrando a Jack Tretton. Il buon Shawn è stato sempre presente in ogni conferenza della società e tra le sue particolarità, ricordiamo le maglie indossate durante i briefing, molte delle quali pre-annunciavano il reveal futuro dei giochi, vedi il ritorno di Crash Bandicoot. Di seguito il tweet di Sony!

It is with great emotion that we announce that Worldwide Studios Chairman Shawn Layden will be departing SIE. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Shawn!

— PlayStation (@PlayStation) September 30, 2019