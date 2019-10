The Last of Us Part II: il nome del gioco dà continuità alla storia

The Last of Us Part II ha un titolo particolare e la co-writer Halley Gross ha deciso di darci una spiegazione sul perché Naughty Dog ha scelto questo nome per il sequel del suo capolavoro pubblicato su PlayStation 3 nel 2013. Ai microfoni di Gamerbraves, la scrittrice ha affermato che l’intento dello studio è quello di dare continuità alle due storie, dato che “Part II” deve essere visto come un’estensione della trama del suo predecessore.

The Last of Us Part II avrà un sequel?

Dato che il secondo capitolo della serie sarà il continuo della narrazione del primo gioco, è lecito chiedersi se in futuro ci sarà anche un “Part III” o comunque un secondo sequel del titolo. In questo frangente però, la Gross è stata molto vaga, dichiarando che al momento il team di sviluppo è concentrato sul secondo capitolo, assicurandosi di realizzare “una storia completa”. Questa affermazione non ci fa capire se “Part II” concluderà le attuali vicende di Ellie e Joel, oppure se sarà la fine dell’intera storia. Prima del 21 febbraio 2020, giorno di pubblicazione del titolo su PlayStation 4, sicuramente emergeranno molte altre notizie sul gioco. Vi invitiamo a seguirci per tutti gli aggiornamento che arriveranno.

