PlayStation Plus: disponibili i titoli di ottobre, niente cambi in Europa

Gli abbonati PlayStation Plus possono accedere a partire da oggi 1 ottobre 2019 ai nuovi giochi gratuiti per PlayStation 4, che saranno disponibili fino al prossimo 4 novembre. Questi sono The Last of Us Remastered, messo a disposizione degli utenti sia per celebrare l’annuncio della data d’uscita di The Last of Us Part II, sia per permettere a coloro che non hanno mai giocato al capolavoro di Naughty Dog di rimediare e prepararsi all’arrivo del sequel. Il secondo gioco messo a disposizione da Sony Interactive Entertainment è MLB The Show 19, titolo che ha fatto storcere il naso ai giocatori europei.

PlayStation Plus: era stata chiesta la sostituzione

MLB The Show 19 è un gioco di baseball, sport molto apprezzato negli USA, ma non in Europa, dove molti giocatori non ne comprendono neanche le regole. In molti hanno chiesto a Sony di sostituire il titolo in territorio europeo con un altro gioco, ma dato che il simulatore è stato confermato e reso disponibile per il dowload, possiamo dedurre che la richiesta dell’utenza non è stata accolta dagli addetti ai lavori.