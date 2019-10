Cameron Monaghan sarà Hercules nel live action Disney?

Cameron Monaghan, attore e modello statunitense, è noto al grande pubblico per la sua interpretazione del Joker all’interno di Gotham e per la parte di Ian Clayton Gallagher in Shameless, ed in entrambe ha ottenuto la candidatura rispettivamente come miglior cattivo per una serie tv e miglior attore non protagonista in una serie commedia.

Cameron Monaghan si aggiunge all’universo Disney?

Qualche ora fa si è aperta la possibilità che l’artista possa vestire i panni di Hercules nella live action Disney, che, secondo alcuni rumors, vedrebbe anche in lizza Benedict Cumberbatch e Tom Hiddleston per il ruolo di Ade. Una fan, infatti, ha suggerito su Twitter che Monaghan fosse perfetto per Eracle e di tutta risposta il divo ha commentato con una gif piuttosto esplicativa, che trovate qui sotto. Sarà tutto confermato? Vedremo nei prossimi mesi, intanto vi suggeriamo di dare un’occhiata alla sezione Movies della nostra rivista.