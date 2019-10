Twin Peaks potrebbe tornare con una quarta stagione

Twin Peaks è una delle opere cult che maggiormente ha cambiato profondamente il modo di concepire le serie televisive. Dopo le prime due stagioni, uscite tra il 1990 e il 1991, l’arrivo della terza, uscita nel 2017, ha nuovamente fatto parlare di sé, scrivendo, ancora una volta, un importante capitolo della storia del mondo dell’intrattenimento e terminando, apparentemente, tutti gli archi narrativi.

Twin Peaks: nuovi episodi in arrivo?

Nonostante sia stata ribadita, in svariate occasioni, la conclusione ufficiale dello show, si è aperta più volte la possibilità di continuare la realizzazione ed esemplificative in questo senso sono delle dichiarazioni di David Lynch e Kyle MacLachlan. E sembra che il sogno perdura. La testata We Got This Covered ha infatti riportato delle nuove voci che confermano che Showtime vuole riportare Twin Peaks sul piccolo schermo con una nuova stagione. Realtà o fantasia? Speriamo di avere una risposta definitiva al più presto.