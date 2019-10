Quentin Tarantino è impegnato nella stesura di un romanzo con protagonista un veterano di guerra

Quentin Tarantino è oramai nel mondo del cinema da quasi trent’anni ed è tornato da poco nelle sale con C’era una volta a Hollywood (qui trovate la recensione). Sceneggiatore, attore, regista e produttore, l’uomo si è sempre distino per il suo eclettismo, ma una piccola sorpresa è in arrivo…

Quentin Tarantino e la sua passione per la scrittura

Il sito MovieWeb ha infatti riportato la notizia che il buon Jerome sta scrivendo un romanzo dove il protagonista è un veterano della seconda guerra mondiale che, tornato casa (più o meno negli anni 50′), trova insignificante qualsiasi tipo di film. Finché non rimane affascinato dai lungometraggi di Kurosawa e Fellini. Una trama sicuramente molto particolare che probabilmente avrà molti elementi autobiografici e che non vediamo l’ora di scoprire in futuro.