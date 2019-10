Michelle Pleiffer è pronta per un possibile Ant Man 3

Michelle Pleiffer è una diva di Hollywood con una carriera incredibile alle spalle e nonostante non sia stata ancora premiata dall’Academy, ha vinto svariati premi in tutto il mondo per il suo talento. Recentemente l’attrice è stata anche inserita ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, con l’interpretazione di Janet Van Dyne all’interno di Ant-Man & The Wasp (qui trovate la nostra recensione) e in Avengers Endgame. Quale sarà il suo futuro nel MCU?

Michelle Pleiffer: la rivedremo in un cinecomic?

Come riportato da Variety in una video intervista, l’artista si è dichiarata disponibile ed entusiasta per un eventuale Ant Man 3, a patto, ovviamente, che ne venga realizzato uno. Attualmente, quindi, non abbiamo nessuna certezza in merito, anche se si è aperta la possibilità che la Pleiffer possa effettivamente tornare nel mondo supereroistico de La Casa delle Idee.