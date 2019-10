Ikumi Nakamura, Creative Director di GhostWire Tokyo, sarà all’edizione 2019 di Gamerome

Come annunciato oggi a mezzo social, Gamerome 2019 accoglierà un nuovo, prestigioso ospite: si tratta di Ikumi Nakamura, che presenzierà alla game developers conference di Roma in qualità di Keynote Speaker.

Ikumi Nakamura sarà a Gamerome nel mese di novembre

Ikumi Nakamura è attiva nella game industry da oltre 14 anni, ed è nota per i suoi ruoli creativi in molti videogiochi diventati di culto: è stata Creative Director per GhostWire Tokyo, recentemente annunciato all’E3 insieme a Shinji Mikami e Bethesda, Lead Artist per The Evil Within, Concept Designer per Bayonetta ed Environment Artist per Okami.

Nel corso del suo speech, la Nakamura parlerà del suo approccio allo sviluppo di videogiochi e alla concettualizzazione e creazione di mondi, storie e personaggi, con riferimento alla sua personale visione, che spesso la porta a rimettersi in gioco con nuove IP.

Gamerome 2019 si terrà a Roma, nell’hotel Radisson Blu di via Filippo Turati, dal 13 al 15 novembre. I biglietti per la manifestazione sono disponibili, in varie configurazioni, su Eventbrite.