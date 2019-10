Elden Ring: il titolo uscirà ad aprile del 2020?

Nelle ultime ore, in rete sono trapelati alcuni rumor, secondo i quali, Elden Ring, titolo targato FromSoftware dovrebbe uscire per Aprile 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Le indiscrezioni vengono direttamente dall’insider ExHanzo su Reddit, grazie al quale veniamo a conoscenza su alcune informazioni riguardanti la data d’uscita e non solo.

Elden Ring: il primo gameplay dovrebbe arrivare a dicembre

Come se non bastasse, la stessa persona rivela alcune informazioni sul primo gameplay della produzione, dove quest’ultimo dovrebbe arrivare direttamente alla nuova edizione dei Game Awards. Vi ricordiamo che l’utente in questione ha svelato precedentemente l’esistenza del gioco insieme al logo, quindi le sue parole potrebbero rivelarsi veritiere sul progetto in questione.

Per concludere, l’insider ha rilasciato alcune informazioni anche sul combat system del gioco, dove sono presenti alcune somiglianze con Sekiro Shadows Die Twice, videogioco attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4.

