Death Stranding: Hideo Kojima si sta preparando per pubblicare un nuovo trailer

Arrivano nuove informazioni direttamente dalla pagina ufficiale di Hideo Kojima su Twitter dedicate interamente a Death Stranding, titolo che raggiungerà gli scaffali dei negozi in esclusiva su PlayStation 4 dall’8 novembre. Ebbene, secondo il cinguettio, veniamo a conoscenza che Kojima sia attualmente al lavoro sulla realizzazione di un nuovo filmato incentrato sull’opera.

Purtroppo, non abbiamo idea su quale tipo di filmato possa trattarsi nello specifico, quindi potremmo aspettarci di tutto, data l’imprevidibilità di Kojima stesso. Voi aspettate con ansia l’esclusiva PlayStation 4? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.

Editing before going on my next business trip and the structure is almost fixed. Now sending over to Sony legal for the legal check. Will work on to finish when I come back. I’m still in Japan btw. pic.twitter.com/wKIPr3yfW8

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 1, 2019