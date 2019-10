PlayStation Now: calo di prezzo e nuovi giochi per il servizio, spicca God of War

Sony ha da poco annunciato novità decisamente interessanti per PlayStation Now, che interesseranno il servizio concorrente di Xbox Game Pass nei prossimi tempi: notizia senza alcun dubbio più importante, il vistoso calo di prezzo per i vari abbonamenti. I prezzi aggiornati sono i seguenti: 9,99 euro per l’abbonamento mensile (invece di 14,99 euro); 24,99 euro per quello trimestrale (novità per il servizio); 59,99 euro per l’annuale, (invece di 99,99 euro).

PlayStation Now: God of War e Uncharted 4 si uniscono al catalogo

In aggiunta alla rimodulazione dei prezzi, Sony ha aggiunto all’interno del catalogo i seguenti giochi, che saranno liberamente utilizzabili per un periodo di tempo di tre mesi, fino a gennaio 2020:

God of War

Grand Theft Auto V

inFAMOUS Second Son

Uncharted 4: Fine di Un Ladro

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha così dichiarato:

Attualmente disponiamo della più grande raccolta di giochi di qualsiasi servizio di abbonamento per console, grazie a oltre 700 titoli disponibili. A partire da oggi, aggiungeremo più titoli di successo che includono alcuni tra i giochi per PlayStation 4 più giocati in assoluto e più apprezzati dalla critica. Questi giochi saranno disponibili dal 1 ottobre 2019 al 2 gennaio 2020. Ogni mese, il servizio aggiungerà una nuova selezione di giochi di successo, che saranno disponibili per un periodo di tempo limitato. Questa selezione di contenuti si aggiunge all’offerta esistente di grandi classici che vengono aggiunti regolarmente a PlayStation Now.

