Logitech G: presentata la tastiera meccanica G PRO X

Logitech G, un brand di Logitech ha presentato oggi la tastiera G PRO X Mechanical Gaming Keyboard. Questo nuovo prodotto presenta diversi tipi di switch tra cui Clicky, Lineare e Tattile in un design tenkeyless per accontentare anche i giocatori più esigenti sul mercato.

Realizzata per soddisfare I precisi standard dei maggiori professionisti della scena esport, la tastiera da gioco PRO X è stata costruita per migliorare le performance durante le sessioni di gioco. Il design della tastiera rende ancora più semplice il suo trasporto per i viaggi previsti per i tornei e lascia libero uno spazio maggiore per il movimento del proprio mouse. Un connettore Micro-USB aggiuntivo assicura poi che il cavo non si spezzi nel punto di connessione in caso di inaspettati movimenti bruschi. La PRO X presenta poi un sistema d’illuminazione RGB personalizzabile, con diversi profili realizzabili.

La tastiera G Pro X offre un ottimo connubio tra performance e personalizzazione

Logitech G PRO X sarà resa disponibile in due varianti durante il mese di ottobre 2019. La prima costerà 149 euro e possiederà tasti modificabili dall’utente di tipo GX Clicky, Lineare o Tattile. La seconda invece avrà tasti clicky di tipo non modificabile, al prezzo di 129,00 euro. Saranno infine acquistabili dei pacchetti con 92 tasti GX Clicky, Lineari o Tattili per la tastiera PRO X direttamente sul sito LogitechG.com per 49 euro.