Call of Duty Mobile: ecco il trailer di lancio

A partire dalla giornata di oggi, Call of Duty Mobile è disponibile sugli store digitali di iOS e Android, dove i giocatori potranno scaricare tranquillamente il titolo senza costi aggiuntivi. Proprio per l’occasione, sul canale ufficiale del gioco, è stato pubblicato il trailer di lancio ufficiale della produzione, visibile in calce alla notizia.

Call of Duty Mobile: preparatevi alla guerra sui vostri smartphone e tablet

Nel filmato, i giocatori possono ammirare alcuni scontri nella modalità multiplayer del titolo, dove non si discosta tantissimo dai precedenti capitoli della saga, usciti su PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360. Come se non bastasse, all’interno dell’opera sarà presente la modalità incentrata sulla componente Battle Royale, introdotta nel recente Call of Duty Black Ops 4, prodotto attualmente disponibile nei negozi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

