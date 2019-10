FIFA 20 Video Recensione

FIFA 20, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Zeppo di licenze, forte di un parco modalità in grado di tenervi impegnati per un decennio e tutt’altro che superficiale sotto il profilo di un gameplay che va necessariamente riscoperto dedicandosi ad un ricco apprendistato nelle leghe minori, FIFA 20 chiude in grande stile un quinquennio di conquiste in attesa di fronteggiare il suo rivale di sempre sul terreno della next generation. Chi ha sempre prediletto i ritmi e la filosofia alla base di PES di certo non troverà in questa nuova iterazione del franchise motivi seri per riconsiderare le sue priorità in fatto di simulazioni calcistiche, ma tutti gli altri – e sono tanti – individueranno subito le ragioni che gli favoriscono il pieno diritto di reclamare il trono di Football Game più completo e divertente di questa epoca. In un mondo normale, nessun gamer dovrebbe volersi privare di un’esperienza così ricca ed appagante e di certo non sarò io a sconsigliarvi il suo immediato acquisto. Se proprio dovete rinunciarvi vi prego soltanto di fare in modo che non sia per mero partito preso.