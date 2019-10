Microsoft Surface: leak svela l’intera linea di prodotti

Soltanto un giorno ci separa dall’attesissimo evento Microsoft, ma sembra che i leaker siano fino all’ultimo intenzionati a svelare in anticipo informazioni sui possibili reveal. Il noto informatore Evan Blass ha difatti condiviso sul suo profilo Twitter delle foto ritraenti l’intera nuova linea di dispositivi Microsoft Surface.

Il primo ad essere messo in evidenza è il Surface Pro 7, il quale non presenta nessuna differenza in termini estetici rispetto al suo predecessore, fatta eccezione per un ingresso USB-C. Esso è stato inserito nella zona dove prima era situato il mini DisplayPort ed è accoppiato ad una porta USB-A. Troviamo poi il Surface Laptop 3, il quale è presente in due varianti da 13 e 15 pollici e non mostra altri particolari cambiamenti esterni.

La fonte mostra poi quello che suppone essere un nuovo Surface alimentato da processore ARM, il cui nome e caratteristiche tecniche appaiono avvolte nel mistero. Ad un semplice livello estetico il device si distacca abbastanza dal 7 Pro, in quanto presenta cornici molto più sottili, uno schermo apparentemente, due porte USB-C ed una base di appoggio dalla struttura differente.

La linea Microsoft Surface potrebbe arricchirsi di tanti nuovi modelli

Infine Blass afferma che la compagnia americana potrebbe svelare anche un misterioso dispositivo dotato di due display, di cui purtroppo il leaker non possiede un’immagine. Non rimane quindi che attendere il 2 ottobre per conoscere la verità circa la linea di prodotti Microsoft.

Fonte: Techradar