Xbox Game Pass: ecco i giochi in arrivo ad ottobre

Tramite un post sul blog di Major Nelson sono stati svelati i giochi in arrivo sull’ Xbox Game Pass nei prossimi giorni. I giocatori iscritti al servizio Microsoft potranno beneficiare in breve tempo di ben sei nuovi titoli, partendo, dal 3 ottobre, con Dishonored 2.

Xbox Game Pass: sei nuovi giochi e tanti sconti in arrivo

Questa la lista completa dei titoli e il giorno in cui verranno resi disponibili:

3 ottobre

Dishonored 2

10 ottobre

World War Z, Yooka Laylee

17 ottobre

Fallout: New Vegas, Felix The Reaper, Panzer Dragoon Orta

Oltretutto, da oggi e fino al 7 ottobre, ci sono gli sconti dei titoli Xbox Studios, che permettono di risparmiare, tra i tanti, il 40% per Devil May Cry 5 e il 50% per Sea of Thieves, Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, Quantum Break e Sunset Overdrive.