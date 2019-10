Milan Games Week powered by TIM: si chiude ufficialmente la nona edizione della fiera

Milan Games Week powered by TIM, tenutasi dal 27 al 29 settembre, ha chiuso ufficialmente la sua nona edizione, consolidandosi a Fiera Milano con oltre 150 espositori nell’area espositiva e quasi 60 titoli totali presentati durante la fiera. Cresciuta di anno in anno, la manifestazione ha voluto rafforzare in queste ultime edizioni il suo rapporto con i target più giovani e fluidi, legandosi a TIM (title sponsor), Radio 105 (radio ufficiale) e Intesa Sanpaolo (partner istituzionale).

I tre giorni di evento si sono divisi in vari appuntamenti nelle aree Family, Cosplay, Retro e Art, con l’attenzione del grande pubblico che si è accentrata man mano nel gaming competitivo. All’interno di Milan Games Week powered by TIM, infatti, il padiglione di Radio 105 MGW ESPORTSHOW ha dato la possibilità a tutti gli appassionati del genere di seguire dal vivo dei tornei concentrati in due aree curate dai tournament organizer PG ESPORTS ed ESL, dando vita al più grande spettacolo di gaming competitivo italiano.

Milan Games Week powered by TIM dà infine appuntamento all’edizione del 2020, che segnerà inoltre il decimo anniversario della fiera milanese, ora frutto della partnership tra Fandango Club e Fiera Milano. Avete letto i nostri Provati alla fiera milanese? Passate dalla nostra sezione per trovarli.