The Last of Us Parte II: un video mostra la crescita di Ellie

Da oggi sono disponibili i giochi del PlayStation Plus del mese di ottobre. Tra questi c’è The Last of Us (nella sua versione Remastered), primo capitolo dell’opera post apocalittica di Naughty Dog. Per l’occasione, il team di Santa Monica ha deciso di pubblicare un breve filmato che mostra la crescita del viso (con tutte le esperienze che hanno forgiato il carattere) di Ellie.

Dalla ragazzina sicuramente più fragile di inizio primo capitolo, che ha vissuto un’escalation di esperienze belle dure che l’hanno portata ad avere un carattere decisamente forte, arrivando a quella più sicura di sé, con annesso sguardo colmo di rabbia, che sarà poi nella seconda parte (un cambiamento da “impaurita” a “che genera paura” praticamente). Seconda parte che, ricordiamolo, sarà disponibile in esclusiva PlayStation 4 a partire dal 21 febbraio 2020. Oltretutto, sempre parlando di Ellie, stamattina vi avevamo fatto sapere qualcosina sul suo tatuaggio.

Before you continue the story in The Last of Us Part II, go back to where it all started with The Last of Us Remastered–arriving today as part of the @PlayStation Plus free games for the month of October. https://t.co/Nk4Jy4NoV9 pic.twitter.com/oF3k7bls5Y

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) October 1, 2019