Death Stranding: diffuso l’ending theme del gioco

Nelle ultime ore Hideo Kojima, creatore dell’imminente Death Stranding ha condiviso sul suo profilo Twitter l’ending theme del gioco, che porta il medesimo nome. Si tratta di una canzone cantata dal gruppo musicale Chvrches, la quale è stata condivisa sul canale YouTube della band.

Tweets by HIDEO_KOJIMA_EN

Sul suo account Kojima ha poi rilasciato una dichiarazione circa il brano musicale, commentando:

I Chvrches hanno concesso la loro canzone originale chiamata Death Stranding come canzone finale dell’omonimo gioco, in arrivo l’8 novembre. Si tratta di una canzone incredibile disponibile in streaming da adesso. Potete piangere al solo ascolto di questa canzone. Scoprirete il vero valore del mio “strand” grazie al gruppo musicale nel gioco.

Pare quindi che la stessa canzone sia stata concepita con l’intento di trasmettere in via musicale i concetti, o almeno parte di essi, che il creativo giapponese ha voluto inserire nel suo imminente prodotto. Non rimane altro che ascoltare il brano in questione in attesa dell’uscita del titolo il prossimo 8 novembre.