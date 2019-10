Allied Esports Entertainment: Hung nuovo Chief Financial Officer

Allied Esports Entertainment, proprietario e gestore della sede di Esports, ha annunciato questa settimana la nomina di Anthony A. Hung a direttore finanziario. Kenneth DeCubellis si è dimesso dal suo ruolo di funzionario finanziario e tesoriere il 24 settembre, ma rimarrà con la società fino alla fine dell’anno come consulente.

Anthony Hung nuovo Chief Financial Officer

Hung, laureato in Harvard e UCLA, ha quasi 30 anni di esperienza in finanza, strategia e operatività nei settori dei media e dell’intrattenimento, del software e del capitale di rischio.

Prima di entrare in AESE, Hung è stato CEO e CFO della società di soluzioni audio Audio Design Experts. Inoltre, ha ricoperto una serie di posizioni finanziarie e operative presso aziende principalmente nei settori dei media e dell’intrattenimento, del software e del capitale di rischio, tra cui il negozio di utensili da cucina Cooking.com, lo sviluppatore di software come concessionario automobilistico Golden Eye Dealership Solutions, $ 220 milioni DynaFund Ventures, fondo di capitale di rischio in USD, società di servizi finanziari Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities e The Walt Disney Company .

