Xbox partner principale di DreamHack Winter 2019

Il marchio Xbox di Microsoft supporterà l’ evento DreamHack Winter di quest’anno , un festival di giochi ed e-sport che si terrà a Jönköping, in Svezia. DreamHack è noto per le sue grandi sale per portare il tuo computer (BYOC), ma anche i giochi per console fanno parte dell’esperienza e, attraverso la partnership con Microsoft, verrà creata una zona di gioco gratuita con oltre 140 macchine Xbox. I termini finanziari non sono stati resi noti.

Nuova partnership tra Xbox e DreamHack

I partecipanti che sono titolari di Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento di giochi Microsoft, avranno accesso a una sala esclusiva al festival. Inoltre, riceveranno l’accesso beta alla prossima versione PC del Game Pass. “Xbox Game Pass per PC è stato creato da zero con la community di giochi per PC e siamo entusiasti che i giocatori PC possano provare questa nuova esperienza con noi sul posto insieme all’esperienza su console”, ha affermato Nicholai Hamre, categoria Xbox nordica Manager, in una dichiarazione.

DreamHack Winter farà parte delle celebrazioni per il 25 ° anno della compagnia e includerà tornei di Esports qualificatori aperti ed expo sul posto, in cima alle sale BYOC. Organizzati durante la convention Elmia di Jönköping, gli eventi DreamHack estivi e invernali attraggono in genere 50.000 visitatori ciascuno. Altri partner per l’edizione invernale di quest’anno includono il rivenditore di PC Komplett, Monster Energy e Pringles .