Pringles partner del DreamHack Winter 2019

L’organizzatore del festival di gioco DreamHack ha siglato un accordo che rende il marchio di snack Kellogg Company Pringles un partner del festival per la sua prossima edizione 2019 di DreamHack Winter a Jönköping, Svezia. La partnership è stata avviata dall’agenzia Jung von Matt / SPORTS.

Pringles si unisce al festibal di DreamHack

Hend Hassona, responsabile dell’attivazione del mercato per Pringles, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di collaborare con DreamHack e di essere in grado di connetterci e interagire con gli appassionati di Esport e i fan di Pringles sul campo al Festival. Essere partner dell’iconico evento invernale di DreamHack significa l’importanza della comunità di Esport e dei giochi per Pringles, ha dichiarato Hend Hassona, responsabile dell’attivazione del mercato per Pringles in una versione.

La partnership è stata avviata oggi con DreamHack che lancia un “Fan Can Art Competition” in cui i fan possono creare il proprio Pringles in grado di progettare. Inoltre, allestirà uno stand per coinvolgere i fan sul posto nell’area espositiva durante DreamHack Winter 2019.

Pringles ha recentemente siglato diversi accordi di sponsorizzazione con competizioni di Esports, tra cui numerosi eventi ESL , le finali della League of Legends European Championship (LEC) Summer Split 2019 , le Overwatch League Grand Finals 2019 e la prossima stagione 2020 della Overwatch League .