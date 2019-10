WINN.gg collabora con Noesis per WINNERS League

Counter-Strike: Global Offensive società di analisi visiva Noesis ha annunciato una partnership con linea organizzatore di eventi e Esports portale di notizie WIN.gg . La collaborazione si attiverà intorno alla prossima competizione WINNERS League Stagione 3 di WIN.gg , a partire dal 20 ottobre.

Utilizzando la tecnologia Noesis, i giocatori e gli spettatori della WINNERS League Season 3 avranno la possibilità di “rivedere e analizzare interattivamente le partite” in un modo mai visto prima, secondo il comunicato.

Andras Vidosits, Chief Data Scientist di WIN.GG ha discusso della sua più recente partnership:

Sappiamo che l’uso di questo strumento aiuterà i giocatori non solo a migliorare se stessi, ma anche a comprendere e analizzare Counter-Strike: Global Offensive combina in modo molto più efficace.

Si dice che la tecnologia Noesis sia ritenuta affidabile da organizzazioni professionali come Grayhound e Rogue : ora lo stesso programma sarà disponibile per la prima volta ai concorrenti della WINNERS League. Gli utenti di WIN.gg saranno in grado di utilizzare Noesis per osservare schemi di movimento, strategie di utilità e uccisioni di entrata in un modo che consenta di filtrare e selezionare i round esatti.

Michael Bang, cofondatore di Noesis, ha aggiunto:

Riteniamo che l’aggiunta del potere dell’analisi visiva a WIN.gg possa aiutare a portare a casa il messaggio che la riflessione e l’analisi sono i cardini della corrente, e in particolare della prossima generazione di alto livello Giocatori CSGO. Crediamo che la partnership dimostri ai fan quanto sia dedicato WIN.gg quando si tratta di diventare il luogo di riferimento per gli Esport, perché strumenti come questi sono di fondamentale importanza per il futuro dello sviluppo dei giocatori

WIN.gg ha storicamente lavorato per colmare il vasto divario tra programmi di livello inferiore e programmi di Esport inferiori – in linea con questi valori, la stagione 3 della WINNERS League con un montepremi di $ 50.000 (£ 40.841) cerca di fare proprio questo. Il rilascio ha stuzzicato che nel prossimo futuro, gli utenti di WIN.gg avranno la possibilità di “utilizzare Noesis per accedere alle informazioni su qualsiasi gioco CS: GO competitivo attraverso la piattaforma dell’azienda.