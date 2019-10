OPPO partner smartphone per League of Legends Esports

Riot Games ha annunciato OPPO come partner globale per smartphone degli Esports di League of Legends . L’accordo pluriennale – che durerà fino al 2024 – vedrà sponsorizzare OPPO il Campionato del mondo , l’ invito a metà stagione e l’ evento All-Star.

Naz Aletaha, Head of Global Esports Business Development and Partnerships for Riot Games ha discusso della partnership in un comunicato:

L’impegno di OPPO nel design e nell’innovazione sono i cardini di tutto ciò che fanno, e siamo entusiasti di avere loro di portare il loro spirito pionieristico nel nostro sport globale e fanbase. Essere il primo partner OPPO di Esports League è una forte testimonianza della risonanza degli Esports di League of Legends e non vediamo l’ora di collaborare insieme per celebrare lo sport, i nostri fan e l’amore del gioco.

A partire dal Campionato mondiale 2019, OPPO avrà le seguenti attivazioni: “MVP Presentato da OPPO” dove premia l’MVP di un evento come partner di presentazione globale, “OPPO Cam” dove fornisce filmati dietro le quinte, e ” Benvenuto in Rift ‘, che metterà in luce i team che stanno facendo la loro apparizione inaugurale a Worlds.

Brian Shen, vicepresidente dell’OPPO e presidente del Global Marketing dell’OPPO, ha anche commentato:

Esports è uno sport in rapida crescita a livello globale e League of Legends è diventato uno stile di vita di molti giovani negli ultimi anni. Come marchio incentrato sul consumatore, OPPO cerca sempre il modo giusto di comunicare con i giovani, il nostro pubblico target. Questa è una grande mossa per Riot e OPPO; la partnership ci consentirà di continuare a rafforzare il nostro legame con i giovani mentre ci uniamo a loro per celebrare la vittoria di ogni partita.

OPPO si unisce a artisti del calibro di State Farm , Secretlab , Mastercard e Alienware come sponsor globale degli Esports di League of Legends. Più di recente, Riot Games ha annunciato Louis Vuitton come partner per il prossimo campionato mondiale .