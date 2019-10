BLAST Pro si unisce ad ESIC

La ESIC ha accolto con favore il Counter-Strike: competizione offensiva globale BLAST Pro Series come ultimo membro. La serie di tornei di RFRSH Entertainment ha implementato i regolamenti ESIC e terrà test antidoping nei tornei. La serie di tornei BLAST Premier verrà lanciata nel 2020 con un montepremi totale di $ 4,25 milioni USD.

Secondo un comunicato, l’ operatore della serie di tornei Counter-Strike: Global Offensive ( CS: GO ) ha lavorato con ESIC per quasi un anno ormai, ma solo ora è diventato un membro. RFRSH Entertainment ha implementato il programma di integrità ESIC nei termini e nelle condizioni dei suoi giocatori e terrà anche test anti-doping nei principali tornei.

Ha dichiarato il commissario ESIC Ian Smith:

Lavoriamo con BLAST da quasi un anno per garantire l’integrità competitiva e un chiaro quadro normativo per i loro eventi innovativi CS: GO , e sono molto lieto di accoglierli formalmente con l’adesione all’ESIC. Dal primo giorno, si sono impegnati a rispettare i più alti standard di regolamentazione e l’adozione del nostro Codice anticorruzione dal primo torneo è stato un onore per noi e un segnale del loro intento.