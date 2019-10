Destiny 2: il lancio di Ombre dal Profondo e New Light provoca qualche problema ai server

Destiny 2: Ombre dal Profondo e New Light, rispettivamente ultima grande espansione e versione free to play dell’FPS MMO di Bungie, sono disponibili da oggi, più precisamente a partire dal tradizionale reset settimanale delle 19:00, con possibilità di pre-load da diversi giorni sia su PC che su console e annessa manutenzione di 24 ore in corso da ieri sera.

Sfortunatamente, il lancio dei nuovi contenuti ha portato non pochi problemi: nel momento in cui scriviamo i server di Destiny 2 sono offline da un paio d’ore, dopo aver tentennato non poco dalle 19:00 alle 21:30, su tutte le piattaforme. Verso quell’ora, Bungie ha deciso di riattivare il sistema di code, per poi spegnere la gran parte dei server in tarda serata.

A questo punto è difficile dire quando la situazione tornerà alla normalità: probabilmente, entro domani mattina tutto dovrebbe essere risolto. È indubbio, però, che il lancio di Destiny 2: New Light e l’enorme afflusso di giocatori abbiano causato non pochi problemi ai server, di norma non abituati a sostenere un simile traffico.

Per ulteriori info e aggiornamenti, a questo indirizzo trovate la pagina Twitter Bungie Help, dove lo studio di Seattle comunica in tempo reale con la community.