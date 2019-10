Playerunknown’s Battlegrounds: disponibile il cross-play su console

Playerunknown’s Battlegrounds ha raggiunto un altro traguardo molto importante! Questa volta però non parliamo di numeri o dati, ma di un traguardo tecnico: il cross-play tra PlayStation 4 e Xbox One. Questa importante funzione è stata aggiunta tramite l’aggiornamento 4.3 di PUBG, scaricabile gratuitamente su entrambe le piattaforme di gioco.

Dopo aver installato la patch, i giocatori PlayStation 4 e Xbox One potranno scontrarsi nelle stesse partite, partecipando agli stessi matchmaking, senza più restrizioni e limitazioni di alcun genere. Di seguito i dettagli ufficiali estratti dalle note della patch:

I giocatori ora possono essere abbinati con quelli dell’altra console attraverso il gioco multipiattaforma:

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

Console Players: Update 4.3 is now available on live servers!

This update also brings Cross Platform Play, allowing PlayStation and Xbox players to be entered into the same matchmaking pool, as well as Survival Mastery, the DBS, and more!

Patch notes: https://t.co/b6ckwGof3d pic.twitter.com/aYXmnU0NGr

— PUBG Europe (@PUBG_EU) October 1, 2019