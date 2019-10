Eddie Murphy ha confermato che il suo prossimo film sarà Beverly Hills Cop 4

Eddie Murphy, noto attore e comico statunitense, si è fatto conoscere nel corso del tempo per opere come Il principe cerca moglie ( è attualmente in fase di realizzazione il secondo capitolo per il quale è stato di nuovo chiamato) e la trilogia di Beverly Hills Cop, famoso franchise uscito in sala tra gli anni 80′ e 90′, che lo ha visto interpretare il leggendario Detective Axel Foley.

Eddie Murphy e il progetto che lo vedrà impegnato

E proprio di questa serie di lungometraggi parliamo oggi. Difatti, come riportato da MovieWeb, Murphy ha dichiarato che la prossima pellicola che lo vedrà protagonista sarà il quarto episodio delle saga action comedy in questione. Detto questo, il divo ha poi aggiunto che riprendere in mano questi progetti sarebbe la perfetta conclusione della sua carriera, anche se non ha confermato ufficialmente il suo ritiro dalla scene. E voi cosa ne pensate? Aspettate Beverly Hills Cop 4 con trepidazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.