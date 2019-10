Assassinio sul Nilo: rivelato l’intero cast del film di Kenneth Branagh

Assassinio sul Nilo sarà il prossimo lungometraggio di Kenneth Branagh che trae ispirazione, un’altra volta, dopo Assassinio sull’Orient Express, dai romanzi della nota Agatha Christie con protagonista Hercule Poirot. Attualmente la pellicola è in fase di produzione e qualche tempo fa vi avevamo annunciato la possibile presenza di Annette Bening nella realizzazione, che è stata ufficializzata da poche ore.

Oltre all’attrice, è stato inoltre rivelato, su Twitter, tutto il cast del film che sarà composto anche da Branagh stesso, ovviamente, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennipher Saunders e Russell Brand. Per finire, è stata annunciata la data ufficiale di uscita, che è prevista per ottobre 2020. Pronti a seguire nuovamente le indagini del geniale investigatore baffuto?

