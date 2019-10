Jordan Peele ha firmato un contratto di 5 anni con Universal Pictures

Jordan Peele, attore, regista e sceneggiatore americano, è noto per aver realizzato Get Out (vincitore dell’Oscar come Miglior sceneggiatura originale) e il recente Us, uscito nelle sale italiane il 4 aprile di quest’anno. L’artista inoltre è anche impegnato nel reboot di Ai Confini della Realtà, serie originariamente andata in onda nel 1959.

Jordan Peele: i suoi piani per il futuro

Il sito ComicBook ha pubblicato la notizia che Peele ha firmato un contratto di 5 anni, con la sua Monkeypaw Production, con Universal Pictures, che prevede l’ideazione di due film, tra i quali uno sarà sicuramente Candyman, che sarà rilanciato prossimamente. Siamo in trepidante attesa di scoprire quale sarà il prossimo progetto coinvolto nel piano.