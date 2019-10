The Surge 2: un video consiglia come iniziare al meglio il gioco

La settimana scorsa è uscito The Surge 2, secondo capitolo della seria action-gdr sviluppata da Deck13. Il publisher Focus Home Interactive ha da poco pubblicato un trailer che consiglia le cose da fare per iniziare al meglio il gioco. Se poi volete, potete dare una letta alla nostra recensione.

The Surge 2: tanti consigli per iniziare al meglio

Il filmato mostra come sia meglio fare danno alle parti di corpo senza armatura (che possono essere evidenziate), come far droppare pezzi di armatura agli avversari e come funziona la stamina. E poi ancora, come funzionano le parate direzionali dagli attacchi, le abilità del drone, il medbay per migliorare le statistiche del proprio personaggio; infine viene mostrato come può essere modificata la propria armatura.