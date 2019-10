Apex Legends: un video per il battle pass della terza stagione

Da ieri è cominciata la terza stagione di Apex Legends, battle royale targato Respawn/EA. Arriva Fusione, con la nuova mappa Confini del Mondo e la nuova leggenda Crypto. Con loro anche il battle pass, che consentirà di sbloccare tanti nuovi oggetti cosmetici. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Apex Legends: è arrivata Fusione

Queste la descrizione del pass battaglia della season 3:

Preparati a una stagione incandescente con il nuovo pass battaglia! Completa sfide giornaliere e settimanali per ricevere più di 100 oggetti esclusivi, tra cui skin leggendarie, Pack Apex, metalli creazione e monete. Ma le sorprese non finiscono qui: ci saranno anche nuove decorazioni per le armi da fuoco, emote di lancio, schermate di caricamento leggendarie e molto altro! E se ancora non ti basta, puoi sempre acquistare il bundle pass battaglia per sbloccare subito 25 livelli e rinfrescarti con la nuovissima skin Cuore di ghiaccio di Pathfinder.

Ricordiamo che il pass battaglia ha sempre le due versioni, gratis e pagamento (quest’ultima con molte più ricompense), e per ottenere la versione premium del pass bisogna spendere 950 monete apex, o 2800 per il bundle (con 25 livelli già sbloccati).