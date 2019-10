Martha is Dead, LKA conferma che il publisher sarà Wired Productions

LKA ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con Wired Productions per la pubblicazione in tutto il mondo di Martha is Dead, la nuova opera dello studio italiano, già autore di The Town of Light.

Martha is Dead verrà pubblicato da Wired Productions

Nella sinossi ufficiale del gioco si legge: “In Toscana, nel 1944, nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale fra forze tedesche e alleate, il corpo dissacrato di una giovane donna viene ritrovato annegato. Sua sorella gemella, figlia di un soldato tedesco, deve fare i conti con il trauma della perdita, mentre la verità sul brutale omicidio si fa strada tra misteriose leggende e gli orrori della guerra si avvicinano.”

Noi abbiamo provato Martha is Dead nelle scorse settimane, restando davvero colpiti dal suo stile e dalle sue atmosfere uniche: a questo indirizzo trovate il nostro approfondimento in merito.

La partnership con Wired permetterà quasi sicuramente di realizzare anche una o più edizioni retail per il titolo, anche se, per il momento, non sono state confermate. Martha is Dead è attualmente in sviluppo e arriverà nel corso del 2020: le piattaforme di riferimento, così come la data esatta di pubblicazione, devono ancora essere annunciate, anche se l’uscita su PC sembra certa al 99%.