Rogue Heroes Ruins of Tasos: data e nuovo trailer per la partnership con Team17

Rogue Heroes Ruins of Tasos ha una data d’uscita. Heliocentric Sudios ha appena annunciato che l’action rpg con elementi rogue like sarà disponibile nel 2020 su Steam. Sicuramente generico, ma che fa almeno sapere che il gioco del piccolo team di Boston (programmatore + artista) arriverà l’anno prossimo. Notizia sicuramente importante è che il gioco è stato preso sotto l’ala protettiva di Team17 (Worms, Overcooked, Yooka-Laylee…) che lo pubblicherà; per festeggiare la partnership è stato pubblicato anche un nuovo video, che potete vedere in fondo alla notizia.

Rogue Heroes Ruins of Tasos: un action rpg in pixel art per quattro giocatori

Il titolo in questione è un action rpg con elementi roguelike fino a quattro giocatori. Combina dungeon procedurali e un vasto mondo pieno di segreti, con villaggi da costruire, campi da coltivare e andare a pesca. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.