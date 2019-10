MediEvil Video Video Provato della Short-Lived Demo

MediEvil, ecco il nostro video provato della Short-Lived Demo. Per tutte le altre anteprime, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Fare leva sui ricordi e sui sentimenti dei giocatori sembra essere la moda del momento e MediEvil, dopo il nostro test sulla demo e l’anteprima all’ultima Gamescom, appare come il perfetto esempio di questa iniziativa, sia nel bene che nel male. Se da un lato, infatti, è piacevole tornare a giocare a questa pietra miliare della storia dei videogiochi con una veste grafica rinnovata, dall’altro ci si rende conto che non può essere sufficiente dare un vestito nuovo al gioco per andare incontro alle necessità del pubblico. La reattività lenta tra bottone e azione, una telecamera che non si dimostra sempre essere amica del giocatore e la promessa dei 60 fps non totalmente rispettata, sono tutti elementi che oggi possono disturbare l’esperienza di gioco. Resta comunque Sir Daniel, il cavaliere più simpatico della storia dei videogiochi, impossibile da dimenticare per i vecchi giocatori, che siamo certi riuscirà a fare breccia anche nei cuori dei più giovani. Non ci resta quindi che attendere l’uscita del gioco, così da tornare ancora una volta dal regno dei morti e combattere insieme allo sfortunato eroe, per sconfiggere Zarok e liberare Gallowmere.