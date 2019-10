PlayStation 4: il cross-play è disponibile per tutti gli sviluppatori

Sony ha annunciato la fine del periodo di beta del cross-play per PlayStation 4. Il reveal è avvenuto sulle pagine di Wired, che ha lanciato in esclusiva il reveal della notizia dopo una panoramica sul PlayStation Now con annessa intervista a Jim Ryan, presidente e CEO di Sony.

PlayStation 4: Call of Duty Modern Warfare il primo gioco a trarne vantaggio?

L’uscita dalla beta del cross-play permetterà agli sviluppatori di inserirlo all’interno dei loro giochi. E il primo gioco a beneficiarne potrebbe essere Call of Duty: Modern Warfare, prossimo shooter in prima persona di casa Activision e Infinity Ward. Rumor per ora che restano sulla carta, anche ipotesi se volete. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane, quando sicuramente ci saranno comunicazioni ufficiali in merito.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.