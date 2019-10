Personal 5 Royal arriverà a marzo 2020?

Stando ad una intervista emersa online, Persona 5 Royal potrebbe debuttare nel corso del 2020. Si tratta di una informazione non ufficiale, una sorta di leak, che potrebbe aver anticipato l’annuncio ufficiale dell’uscita della riedizione del titolo sviluppato da Atlus.

Persona 5 Royal: ecco i dettagli del leak

L’intervista è stata rilasciata a Game Informer, dal character design Shigenori Soejima. L’artista ha rivelato che l’uscita della nuova edizione del gioco è prevista per marzo 2020, ma non ha divulgato una data di uscita precisa, probabilmente perché il team di sviluppo non l’ha ancora decisa. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito e di un annuncio oppure di una smentita.