Overwatch: poco più di un anno per lo sviluppo della versione Switch

In arrivo nel corso di ottobre, Overwatch per Nintendo Switch è stato sviluppando in poco più di un anno. A svelarlo è Blizzard stessa, durante una intervista rilasciata online ai colleghi di Vooks.

Overwatch: i dettagli sullo sviluppo

Come dichiarato da Wes Yanagi, principal game producer del gioco Blizzard, il lavoro di Iron Galaxy è stato semplicemente fenomenale. Il team aveva già esperienza nello sviluppo di videogiochi per la piattaforma Nintendo. Il grosso del lavoro è stato esclusivamente sull’ottimizzazione della piattaforma e sul far girare lo shooter nella maniera migliore possibile, per garantire un’ottima esperienza di gioco ai giocatori che lo acquisteranno per la console ibrida.