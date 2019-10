Origin Access: un mese gratuito per chi abilità il login a due step

Electronic Arts prende sul serio la sicurezza dei suoi utenti ed ha deciso di offrire un mese gratuito di Origin Access a tutti i giocatori. Per ottenerlo è infatti sufficiente abilitare il login a due step, ovvero l’autenticazione a due fattori.

Origin Access: ecco i dettagli del mese di prova

Per ottenere il mese di prova sarà necessario attivare l’autenticazione a due fattori entro ottobre. Il mese gratuito partirà ufficialmente da novembre e consentirà l’accesso a tutti i giochi presenti sul Vault, tra cui anche Anthem, che è entrato di recente a far parte del programma. Il mese consentirà anche le prove gratuite di Star Wars Jedi: Fallen Order e Need for Sped Heat, entrambi in uscita il mese prossimo.