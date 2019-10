Fallout Legacy Collection avvistata in Germania

Oltre alle novità in arrivo nel 2020 per il capitolo online, Bethesda potrebbe avere altri piani per la serie di Fallout, tra cui una raccolta per PC. L’indiscrezione è emersa grazie al listino di Amazon Germania, che ha anticipato un eventuale annuncio ufficiale.

Fallout Legacy Collection: prezzo e giochi inclusi svelati

Stando al leak della divisione tedesca di Amazon, la collection della serie dovrebbe includere tutti e sei i giochi single player della serie. Dovrebbe essere un’esclusiva PC e il prezzo di lancio sarebbe fissato a 39,99 Euro. Ovviamente vi invitiamo come di consueto in questi casi a prendere il tutto con le pinze ed attendere un eventuale annuncio ufficiale, che potrebbe essere dietro l’angolo. Vi aggiorneremo in caso di dettagli ufficiali in merito.