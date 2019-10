Elite Atlas Aero: ecco le cuffie wireless di Turtle Beach

Turtle Beach ha annunciato in data odierna le sue nuove cuffie Elite Atlas Aero Wireless. Le cuffie in questione offrono un sonoro di qualità elevatissima, un’ottima ergonomia ed una notevole autonomia. Esse includono anche il nuovo programma Control Studio, con tecnologia audio immersiva Waves Nx, in grado di trasformare l’audio stereo e surround in un’esperienza sonora 3D completa.

Esse sono dotate di una serie di potenti speaker da 50mm Nanoclear e di un microfono ad elevata sensibilità che permette di offrire un suono preciso e cristallino. Il prodotto possiede poi un’autonomia di 30 ore, data dalle batterie interne ricaricabili. Le Aero presentano poi una placca di metallo avvolta da un cuscinetto, oltre alle esclusive lenti ProSpecs resistenti ai graffi. Control Studio offre inoltre una versione ottimizzata per PC della modalità Superhuman Hearing sviluppata da Turtle Beach, in grado di offrire un vantaggio competitive, e le nuove impostazioni Waves Maxx che permettono di gestire sia l’audio del gioco che quello del microfono, perfetto per giocatori e streamer.

Le Elite Atlas Aero offrono un’esperienza gaming di altissimo livello

Turtle Beach sta inoltre offrendo un anno intero di abbonamento a TIDAL Premium per ogni acquisto di un headset Elite Atlas Aero entro il 31 gennaio 2020. Le cuffie wireless sono ora disponibili presso rivenditori autorizzati e sul sito www.turtlebeach.com al prezzo di 149.99 euro.