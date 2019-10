Surface Neo e Duo: svelati i device dal doppio schermo

Dopo diversi mesi di voci in merito finalmente Microsoft ha svelato non uno, ma ben due dispositivi dal doppio schermo, ovvero Surface Neo e Duo. Il primo appare come una sorta di via di mezzo tra un laptop ed un tablet, mentre il secondo è un device molto più piccolo in grado di effettuare.

Entrambi i prodotti saranno disponibili verso la fine del 2020, per cui l’azienda americana ha diffuso pochi, ma interessanti dettagli in merito ad essi. Il Neo dispone di due schermi di notevoli dimensioni protetti dal Gorilla Glass, separati da una piegatura centrale, ma in grado di trasmettere contemporaneamente la stessa immagine e possiede un corpo sottile appena 5.6mm su entrambi i lati. Oltre a poter far ruotare gli schermi è presente anche una tastiera magnetica. Il device girerà poi sul nuovissimo sistema operativo Windows 10 X ottimizzato appositamente per prodotti con due schermi, completo di tutte le applicazioni presenti sull’OS tradizionale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche non vi è molto di cui discutere, ma la compagnia ha svelato che il Neo sarà equipaggiato con un processore Intel Lakefield custom ed architettura grafica Intel Gen11.

Surface Neo appare come un prodotto decisamente innovativo ed ambizioso

Infine Microsoft ha svelato il suo Surface Duo. Quest’ultimo risulta in tutto e per tutto uno smartphone con sistema operativo Android. Difatti, sebbene l’azienda ci tenga a precisare che si tratta comunque di un Surface, nel device sono presenti tutte le applicazioni dello store Google Play. Il Duo dispone quindi di due schermi da 5.6 pollici, ma non sono state date informazioni in merito ad altre caratteristiche tecniche.

Non rimane quindi che attendere i prossimi mesi per saperne di più in merito ad entrambi i prodotti della società americana.